Cartelle esattoriali, proroga di un altro mese Ristori per chi è rimasto chiuso a maggio Le categorie dimenticate: «300 giorni chiusi» (Di martedì 11 maggio 2021) Fisco e indennizzi aggiuntivi, le ipotesi allo studio per il Sostegni bis. Il governo valuta un’indennità ad hoc, aggiuntiva agli indennizzi, per le attività rimaste chiuse per decreto anche a maggio Leggi su corriere (Di martedì 11 maggio 2021) Fisco e indennizzi aggiuntivi, le ipotesi allo studio per il Sostegni bis. Il governo valuta un’indennità ad hoc, aggiuntiva agli indennizzi, per le attività rimaste chiuse per decreto anche a maggio

Advertising

angiuoniluigi : RT @Corriere: Cartelle esattoriali, proroga di un altro mese. Nel Sostegni bis nuovi ristori per chi ... - mywifeluna : RT @SkyTG24: Decreto sostegni bis, ipotesi rinvio cartelle esattoriali a giugno. Le altre novità - DividendProfit : Cartelle esattoriali, per il decreto Sostegni spunta l’ipotesi di una nuova sospensione di 2 mesi - infoitinterno : Cartelle esattoriali, per il decreto Sostegni spunta l'ipotesi di una nuova sospensione di 2 mesi - infoitinterno : Cartelle esattoriali, proroga di un altro mese. Nuovi ristori a chi è rimasto chiuso a maggio -