Carabiniere filmato mentre prende a calci un giovane con le mani alzate

Leggi su agi

(Di martedì 11 maggio 2021) AGI - ?Un video di venti secondi. Un uomo con lee una pattuglia di carabinieri che accosta. Uno dei militari esce dall'abitacolo e, nonostante l'uomo sia con lee dica 'Non ho niente, non ho niente', tira contro di lui tre. Uno al fianco, uno alle gambe e un altro allo stomaco, fino a quando l'uomo non va via. Ilrisale in auto. La scena, ripresa dal balcone di una casa, è accaduta ieri sera a Terzigno, comune alle falde del Vesuvio, nel Napoletano. Non è chiaro il motivo per il quale ilsia stato fermato e aggredito, ma il video è diventato virale sul web e diffuso dalla piattaforma on line ‘Welcome to Favelas'. Indignazione e tanta rabbia dalla platea degli utenti. “Il comando provinciale carabinieri di Napoli - ...