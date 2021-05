Capri Covid free | dal 28 maggio nuova stagione all’Hotel Villa Blu tra natura e mondanità

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 maggio 2021) Anaè l’angolo di paradiso, dove dare il via all’estate 2021 e anticipare il trend di positività a contatto con laBlu, in via Giuseppe Orlandi 103, che riapre camere, ristoranti e piscina dal 28, in perfetto tempismo anche con l’obiettivo raggiunto di. Circostanza che rende tutto ancor più rilassante, semplice, chic e indiscutibilmente bello, tutto nello stesso luogo, per non rinunciare alladell’isola, ma neanche alla vacanza rigenerante nella. Tra stradine pedonali del borgo di Ana, negozi di tipico abbigliamento isolano, sandali inimitabili, e poi marchi prestigiosi o leccornie locali, tutto lungo la ...