Cappella Sansevero, 250 anni dalla morte del Principe: Abel Ferrara legge i versi di Tinti di fronte al Cristo velato (Di martedì 11 maggio 2021) Ha per titolo Laments: è la speciale video performance che, martedì 18 maggio in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, sarà trasmessa online sulla pagina Facebook del Museo Cappella Sansevero. Protagonista: il regista e attore Abel Ferrara che leggerà i versi di Gabriele Tinti ispirati al Cristo velato. Tinti e Ferrara hanno scelto, si legge in una nota, "la Cappella Sansevero per onorare, nella ricorrenza dei 250 anni dalla morte di Raimondo di Sangro, il capolavoro di Giuseppe Sanmartino, commissionato dal Principe". La performance sarà presentata in prima visione online ...

