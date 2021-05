Campidoglio, da oggi torna l’arte contemporanea a Villa Borghese con Back to Nature 2021 (Di martedì 11 maggio 2021) Campidoglio, dal 12 maggio torna l’arte contemporanea a Villa Borghese con Back to Nature 2021 con nuove installazioni e la mostra Arte e Natura. Opere dalle collezioni capitoline di arte contemporanea al Museo Bilotti In mostra nel parco, a ingresso gratuito, nuove opere per la seconda edizione di Back to Nature, nel cui ambito al Museo Bilotti viene proposto un percorso ulteriore sul tema del rapporto tra arte e natura Dal 12 maggio al 25 luglio 2021 il parco di Villa Borghese, uno dei parchi storici più famosi e amati di Roma, ospita la seconda edizione di Back to Nature. Arte ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021), dal 12 maggiocontocon nuove installazioni e la mostra Arte e Natura. Opere dalle collezioni capitoline di arteal Museo Bilotti In mostra nel parco, a ingresso gratuito, nuove opere per la seconda edizione dito, nel cui ambito al Museo Bilotti viene proposto un percorso ulteriore sul tema del rapporto tra arte e natura Dal 12 maggio al 25 luglioil parco di, uno dei parchi storici più famosi e amati di Roma, ospita la seconda edizione dito. Arte ...

