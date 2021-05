Camorra, colpito il clan che gestisce lo spaccio di droga dal Rione Traiano a Posillipo: 12 arresti (Di martedì 11 maggio 2021) Associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, tentato omicidio e porto abusivo di armi. Di questi reati sono “gravemente indiziate” le 12 persone – 9 condotte in carcere, 2 agli arresti domiciliari e una sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – raggiunte, questa mattina, dall’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura del capoluogo campano, ed eseguita dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli. I reati contestati, spiega una nota dell’Arma, sono “tutti commessi al fine di agevolare gli scopi criminali del gruppo camorristico facente capo alla famiglia Cutolo, radicato ed operante nel Rione Traiano, nell’area occidentale della città ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, tentato omicidio e porto abusivo di armi. Di questi reati sono “gravemente indiziate” le 12 persone – 9 condotte in carcere, 2 aglidomiciliari e una sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – raggiunte, questa mattina, dall’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura del capoluogo campano, ed eseguita dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli. I reati contestati, spiega una nota dell’Arma, sono “tutti commessi al fine di agevolare gli scopi criminali del gruppo camorristico facente capo alla famiglia Cutolo, radicato ed operante nel, nell’area occidentale della città ...

Advertising

iISud24 : Napoli. Armi, droga e tentato omicidio: 11 arresti al Rione Traiano. Colpito il clan Cutolo | Video #11maggio… - infoitinterno : Camorra, 49 arresti in tutta Italia: colpito il clan «Sautto-Ciccarelli» per traffico e spaccio di droga - RassegnaZampa : #Camorra, 49 arresti: colpito il #clanSauttoCiccarelli» per traffico e di droga -