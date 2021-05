Cambia orario del coprifuoco, centri commerciali aperti nel weekend: cosa c’è nel nuovo decreto (Di martedì 11 maggio 2021) Si attende il decreto Draghi con le nuove disposizioni su coprifuoco, matrimoni e centri commerciali. nuovo decreto: coprifuoco, matrimoni e centri commerciali Il coprifuoco resta ancora nel prossimo provvedimento, non sarà eliminato ma sarà posticipato molto probabilmente alle 23. Il settore del wedding ripartirà a metà giugno mentre i centri commerciali potranno tornare ad accogliere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 11 maggio 2021) Si attende ilDraghi con le nuove disposizioni su, matrimoni e, matrimoni eIlresta ancora nel prossimo provvedimento, non sarà eliminato ma sarà posticipato molto probabilmente alle 23. Il settore del wedding ripartirà a metà giugno mentre ipotranno tornare ad accogliere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

