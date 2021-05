Calendario scolastico, ultimo giorno di scuola 2021: le date regione per regione [VIDEO] (Di martedì 11 maggio 2021) Manca poco alla fine dell'anno scolastico. Ad oggi, a seconda delle Regioni (che decidono in merito), la fine dell’anno scolastico è prevista tra il 5 e il 16 giugno 2021. La scuola, però, potrà continuare con le attività di rinforzo previste dal piano estivo varato dal Ministero dell’Istruzione da giugno a settembre. L'articolo Calendario scolastico, ultimo giorno di scuola 2021: le date regione per regione VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021) Manca poco alla fine dell'anno. Ad oggi, a seconda delle Regioni (che decidono in merito), la fine dell’annoè prevista tra il 5 e il 16 giugno. La, però, potrà continuare con le attività di rinforzo previste dal piano estivo varato dal Ministero dell’Istruzione da giugno a settembre. L'articolodi: leper

