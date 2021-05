Calciomercato Serie A LIVE: Lucas Vazquez spaventa il Milan (Di martedì 11 maggio 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI’ 11 MAGGIO Buffon lascia la Juventus: tutte le possibili destinazioni del portiere (CLICCA QUI) Calciomercato Milan: Lucas Vazquez, richiesta monstre d’ingaggio (CLICCA QUI) Neymar chiama Ronaldo: «Sceglierei lui invece che Messi o Mbappé» (CLICCA QUI) LUNEDI 10 MAGGIO Pjanic torna alla Juventus? Nuovo scambio col Barcellona: la proposta ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI’ 11 MAGGIO Buffon lascia la Juventus: tutte le possibili destinazioni del portiere (CLICCA QUI), richiesta monstre d’ingaggio (CLICCA QUI) Neymar chiama Ronaldo: «Sceglierei lui invece che Messi o Mbappé» (CLICCA QUI) LUNEDI 10 MAGGIO Pjanic torna alla Juventus? Nuovo scambio col Barcellona: la proposta ...

