Calciomercato Inter, tutti pazzi per Bastoni | Super offerta! (Di martedì 11 maggio 2021) L’Inter di Antonio Conte potrebbe perdere Alessandro Bastoni nella prossima finestra estiva di Calciomercato: il giocatore azzurro è seguito anche dal Barcellona di Koeman Sabato pomeriggio è stato un momento… L'articolo Calciomercato Inter, tutti pazzi per Bastoni Super offerta! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 11 maggio 2021) L’di Antonio Conte potrebbe perdere Alessandronella prossima finestra estiva di: il giocatore azzurro è seguito anche dal Barcellona di Koeman Sabato pomeriggio è stato un momento… L'articoloperè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

SkySport : Inter, Lautaro Martinez: 'Sereno sul rinnovo, voglio restare. Anche senza Conte' - MatteoR2798 : RT @cmdotcom: Da #Lautaro a #deVrij, da #Barella e #Bastoni a #DAmbrosio: #Inter, è caos per i rinnovi congelati da #Zhang - HaugeFan : RT @cmdotcom: Da #Lautaro a #deVrij, da #Barella e #Bastoni a #DAmbrosio: #Inter, è caos per i rinnovi congelati da #Zhang - TiElleKappa : @IlGiannon @pisto_gol Noto problemi matematici... Uno prende 6, offerti 8 (sono 2mln di più). L'altro prende 2.5, o… - LiveCalciomerc1 : #Calciomercato #Inter Matias #Vecino è ufficialmente sul mercato, i nerazzurri hanno deciso che per la prossima st… -