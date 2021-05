Calcio: Zoff, ‘Buffon? Se ha ancora voglia di giocare giusto che cerchi nuovi stimoli’ (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Se Buffon ha piacere di andare a giocare da un altra parte ben venga la sua decisione”. Lo ha detto Dino Zoff, ex capitano e portiere della Juventus, all’Adnkronos, in merito alla decisione dell’estremo difensore bianconero di lasciare la Juventus a fine stagione. “Può ancora dire la sua – ha proseguito Zoff – quindi se ha piacere, è giusto che cerchi nuovi stimoli”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Se Buffon ha piacere di andare ada un altra parte ben venga la sua decisione”. Lo ha detto Dino, ex capitano e portiere della Juventus, all’Adnkronos, in merito alla decisione dell’estremo difensore bianconero di lasciare la Juventus a fine stagione. “Puòdire la sua – ha proseguito– quindi se ha piacere, èchestimoli”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

