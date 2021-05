Calcio: Pirlo, 'parole Gravina le lasciamo da parte' (Di martedì 11 maggio 2021) Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - "Non voglio entrare in discorsi di gossip e di cose inventate: anche le parole di Gravina le lasciamo da parte, dobbiamo dimostrare sul campo di meritarci la Champions". Lo dice il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, in merito ad un possibile litigio tra il direttore sportivo Fabio Paratici e il vice presidente Pavel Nedved sulla sua posizione e alle parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, sulla possibile esclusione dei bianconeri dalla Serie A nel caso non rinunciassero al progetto Superlega. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - "Non voglio entrare in discorsi di gossip e di cose inventate: anche ledileda, dobbiamo dimostrare sul campo di meritarci la Champions". Lo dice il tecnico della Juventus, Andrea, in merito ad un possibile litigio tra il direttore sportivo Fabio Paratici e il vice presidente Pavel Nedved sulla sua posizione e alledel presidente della Figc, Gabriele, sulla possibile esclusione dei bianconeri dalla Serie A nel caso non rinunciassero al progetto Superlega.

Advertising

federicocasotti : A posteriori è mancato il coraggio di intervenire drasticamente su #Pirlo dopo Porto e Benevento, quando l’iceberg… - pisto_gol : Le ultime parole fumose di Marianella su Pirlo, Sarri e Lampard - Per Sempre Calcio (perché chi dimentica è complic… - ZZiliani : La grafica dice 0-0 ma siamo al 14’. La realtà è che #Pirlo, il #Predestinato nonchè #Maestro (ha inventato il calc… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Juve, Pirlo: 'Futuro? Vado avanti con il mio lavoro' - napolimagazine : JUVENTUS - Pirlo: 'Non voglio vedere rassegnazione, io non ho paura, penso solo al bene del club' -