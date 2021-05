Calcio: Pirlo, 'non ho paura, penso solo al bene della Juventus' (Di martedì 11 maggio 2021) Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - "Io non ho paura penso solo al bene della Juventus che è più importante di tutto e poi i risultati diranno se sarò ancora l'allenatore". Lo dice l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in merito ad un suo possibile esonero. "La Juventus viene prima di tutto e io cercherò di fare il meglio per questa società finché sarò qua", aggiunge Pirlo in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - "Io non hoalche è più importante di tutto e poi i risultati diranno se sarò ancora l'allenatore". Lo dice l'allenatore, Andrea, in merito ad un suo possibile esonero. "Laviene prima di tutto e io cercherò di fare il meglio per questa società finché sarò qua", aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo.

