Calcio | Pirlo | ‘ho tanta carica | siamo arrabbiati e daremo tutto’

Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – "Io ho tanta carica, perché siamo arrabbiati e siamo incazzati. Non voglio vedere nella faccia dei giocatori rassegnazione, perché è l'ultima cosa che ci deve essere, siamo ad un punto e abbiamo il dovere di crederci fino alla fine". Lo dice l'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, in merito al delicato momento della squadra bianconera. A tre giornate dalla fine del campionato i bianconeri sono fuori dalle 4 squadre qualificate alla prossima Champions League. "siamo la Juventus e non dobbiamo essere rassegnati a questo tipo di classifica. Abbiamo tre gare importanti per aggiungere l'obiettivo e dobbiamo dare tutto noi stessi per arrivare fino in fondo", aggiunge Pirlo in conferenza stampa alla vigilia ...

