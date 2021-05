Calcio: Pirlo, 'CR7 da valutare, spero di averlo a disposizione' (Di martedì 11 maggio 2021) Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - CR7 fuori con il Sassuolo? "Non abbiamo ancora parlato di questo, quest'anno ha giocato tante partite e le ha fatte bene. Vedremo come sta oggi e decideremo il da farsi, domani per noi è una partita importante e spero di avere tutti a disposizione". Lo dice il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo, in merito alla possibile assenza del fuoriclasse portoghese. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Torino, 11 mag. - (Adnkronos) - CR7 fuori con il Sassuolo? "Non abbiamo ancora parlato di questo, quest'anno ha giocato tante partite e le ha fatte bene. Vedremo come sta oggi e decideremo il da farsi, domani per noi è una partita importante edi avere tutti a". Lo dice il tecnico della Juventus, Andrea, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo, in merito alla possibile assenza del fuoriclasse portoghese.

