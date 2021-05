Calcio: Pioli, ‘Donnarumma concentrato su finale stagione, 24 maggio tireremo somme’ (Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag. – (Adnkronos) – “E’ un professionista, attaccatissimo alla squadra, ora è concentrato sulle prossime tre partite. Dal 24 maggio si tireranno le somme ma fino ad allora nessuno parlerà del futuro”. Lo dice l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino, in merito al rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag. – (Adnkronos) – “E’ un professionista, attaccatissimo alla squadra, ora èsulle prossime tre partite. Dal 24si tireranno le somme ma fino ad allora nessuno parlerà del futuro”. Lo dice l’allenatore del Milan, Stefano, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino, in merito al rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

