Calcio: Pioli, ‘distorsione al ginocchio per Ibra, salta Torino e Cagliari’ (Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag. – (Adnkronos) – Zlatan Ibrahimovic “ha subito una distorsione al ginocchio, non sarà disponibile domani e domenica, vediamo come sarà la situazione settimana prossima”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino, in merito alle condizioni fisiche dell’attaccante svedese infortunatosi domenica scorsa nel match contro la Juventus. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag. – (Adnkronos) – Zlatanhimovic “ha subito una distorsione al, non sarà disponibile domani e domenica, vediamo come sarà la situazione settimana prossima”. Così il tecnico del Milan, Stefano, in conferenza stampa alla vigilia del match con il, in merito alle condizioni fisiche dell’attaccante svedese infortunatosi domenica scorsa nel match contro la Juventus. L'articoloWeb.

Advertising

sportface2016 : #Milan, #Pioli: “Distorsione al ginocchio per #Ibrahimovic, assente contro Torino e Cagliari” - Bigli89 : RT @pandadaria: Cose imparate ieri, e’ ufficiale che Pioli is on fire quindi va sicuramente riconfermato e che Pirlo ha quasi finito il suo… - 6ixSideCalcio : Padre Pioli ?????? [??: @acmilan] #SerieA #Calcio #Football #ItalianFootball #Soccer #Futbol #Italia #Italy #Pioli… - MilanWorldForum : Milan: la decisione del club su Pioli Le news -) - idvrn1899 : @SpudFNVPN Ieri sera Pioli ha portato a lezione tutti coloro che di calcio non capiscono un cazzo, volendo comunque… -