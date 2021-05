Calcio: Insulti razzisti, 10 giornate di squalifica al calciatore del Padova Santini (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Nicola Durante ha accolto il deferimento del Procuratore Federale sanzionando il calciatore del Padova Claudio Santini con 10 giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per aver rivolto Insulti razzisti all’indirizzo del calciatore Shaka Mawuli in occasione di Sambenedettese-Padova, match valido per il 19° turno del campionato di Serie C disputato lo scorso 17 gennaio. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Nicola Durante ha accolto il deferimento del Procuratore Federale sanzionando ildelClaudiocon 10dida scontare in gare ufficiali per aver rivoltoall’indirizzo delShaka Mawuli in occasione di Sambenedettese-, match valido per il 19° turno del campionato di Serie C disputato lo scorso 17 gennaio. L'articoloWeb.

