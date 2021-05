Calcio: Gasperini 'Pronti per volata finale e per fantastico traguardo' (Di martedì 11 maggio 2021) Il tecnico dell'Atalanta non si fida del Benevento: "non ci sono partite facili" BERGAMO - L'Atalanta per difendere il secondo posto e chiudere il discorso Champions, il Benevento per la salvezza. ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) Il tecnico dell'Atalanta non si fida del Benevento: "non ci sono partite facili" BERGAMO - L'Atalanta per difendere il secondo posto e chiudere il discorso Champions, il Benevento per la salvezza. ...

Advertising

Gazzetta_it : Tribunale #antidoping #Atalanta, niente squalifica per #Gasperini - sportface2016 : #calcio #SerieA #Atalanta, le parole di #Gasperini alla vigilia della sfida col Benevento: 'Vogliamo chiudere il… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Atalanta, Gasperini: 'Chiudere il discorso Champions' 'Sei punti alla matematica. Contro il Benevento non sarà facile' - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Vogliamo chiudere il discorso Champions, contro il Benevento non sarà facile' - napolimagazine : ATALANTA - Gasperini: 'Vogliamo chiudere il discorso Champions, contro il Benevento non sarà facile' -