Calcio | Conte | ' Roma vuole finire al meglio la stagione | non viene a fare una passeggiata'

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "La Roma è una grande squadra e sia lei che il suo allenatore vogliono finire la stagione al meglio". Queste le parole dell'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, ai microfoni di 'Inter Tv'. "Li aspettano partite importanti come il derby - ha continuato Conte - quindi dubito vengano a fare una passeggiata".

