Cagliari. Servizio di trasporto e assistenza presso i centri vaccinali di cittadini anziani o in situazioni di fragilità (Di martedì 11 maggio 2021) L’Assessorato delle Politiche Sociali, del Benessere e della Famiglia, ha individuato, nell’ambito delle organizzazioni di volontariato, le associazioni disponibili al trasporto e all’assistenza, presso i centri vaccinali, di cittadini anziani o in situazioni di fragilità, residenti o domiciliati a Cagliari, già convocati per le vaccinazioni Covid-19, privi di rete di supporto familiare. “Con questo Servizio vogliamo essere più vicini e offrire un valido supporto gratuito ai nostri cittadini che hanno necessità di accompagnamento ai centri vaccinali – precisa l’assessora Viviana Lantini – anche con l’utilizzo di mezzi speciali, garantendo inoltre il ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 11 maggio 2021) L’Assessorato delle Politiche Sociali, del Benessere e della Famiglia, ha individuato, nell’ambito delle organizzazioni di volontariato, le associazioni disponibili ale all’, dio indi, residenti o domiciliati a, già convocati per le vaccinazioni Covid-19, privi di rete di supporto familiare. “Con questovogliamo essere più vicini e offrire un valido supporto gratuito ai nostriche hanno necessità di accompagnamento ai– precisa l’assessora Viviana Lantini – anche con l’utilizzo di mezzi speciali, garantendo inoltre il ...

GiuseppeLaforza : @robygrio @lorenzofares @stetone91 Condivido..ma ho l'impressione che sulla risposta sia ancora carente. Ricordo l'… - kalmar_mosquina : @vuIInet @Corriere Io ce l'ho con le Poste e a volte col Servizio sanitario, perché le province nuove non sono nel… - LuceverdeRadio : ?? #treni - Linee Cagliari – Ozieri/Cagliari - Iglesias ?traffico ferroviario rallentato tra Decimomannu e Cagliari… - univca : Il servizio di Anna Scafuri andato in onda ieri nel Tg1 delle 20: al centro il progetto IAPC, coordinato dal ricerc… - luc_sca : #Sardegna Regione celebra la Croce Rossa, la politica mediocre si lusinga a vicenda per sopravvivere , l’annuncio… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Servizio Protesta degli infermieri: 'Siamo pochi'. L'Aou: 'Partite 54 lettere di assunzione' 'Invece - spiega l'azienda ospedaliero - universitaria - è più utile ricordare che l'Aou di Cagliari ha già fatto partire le lettere di assunzione per 54 infermieri: 40 che prenderanno servizio nei ...

Ctm, 30 milioni per bus elettrici a Cagliari Possiamo dire seguendo questa strada che il futuro di Ctm è elettrico", afferma il direttore generale di Ctm, la società che gestisce servizio di trasporto pubblico locale nell'area di Cagliari, ...

Vaccini: Comune Cagliari organizza servizio trasporto Agenzia ANSA Atalanta-Benevento, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici Atalanta-Benevento è una partita di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

MENU DEI SERVIZI SPORTIVI DI MARTEDÌ 11 MAGGIO - Serie A: Napoli-Udinese (30 righe + tabellino) - Serie A: Verso 36a giornata, dalle sedi - Pirlo "Orgoglio e maglia da onorare, credo ancora nella Champions" (in rete ore 16.02) - Buffon saluta la J ...

'Invece - spiega l'azienda ospedaliero - universitaria - è più utile ricordare che l'Aou diha già fatto partire le lettere di assunzione per 54 infermieri: 40 che prenderannonei ...Possiamo dire seguendo questa strada che il futuro di Ctm è elettrico", afferma il direttore generale di Ctm, la società che gestiscedi trasporto pubblico locale nell'area di, ...Atalanta-Benevento è una partita di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.- Serie A: Napoli-Udinese (30 righe + tabellino) - Serie A: Verso 36a giornata, dalle sedi - Pirlo "Orgoglio e maglia da onorare, credo ancora nella Champions" (in rete ore 16.02) - Buffon saluta la J ...