Cagliari-Fiorentina, Iachini: "Gara difficile, a Firenze ci sto rimettendo la salute"

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro il Cagliari: "La vittoria ottenuta ai danni della Lazio ci ha permesso di dare una bella spallata la classifica. In queste ultime tre giornate dovremo dare tutto e cercare di ottenere il massimo. Onoreremo queste gare – ha affermato il tecnico dei viola, prima di parlare degli avversari – Il Cagliari è una squadra di ottima qualità. Semplici sta facendo grandi cose, perciò dovremo scendere in campo con personalità, concentrazione e l'atteggiamento giusto. Ci aspetta una Gara molto difficile". "Quando sono stato richiamato, nonostante fosse un momento di difficoltà, non ho potuto rifiutare. Sono infatti molto legato a questa città, dove ho trascorso anni splendidi.

