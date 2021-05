Cagliari-Fiorentina, Iachini annuncia l’addio: “Qui ci rimetto la salute. Sono tornato per tre motivi” (Di martedì 11 maggio 2021) Beppe Iachini annuncia l'addio.Diversi Sono stati i temi trattati dal tecnico della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, in programma mercoledì pomeriggio alla Sardegna Arena: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata ai danni della Lazio lo scorso weekend, al suo futuro. Ma non solo..."Io penso a chiudere al meglio la stagione e poi, terminato il campionato, anche se i rapporti Sono ottimi, farò com'è giusto che sia il mio percorso. Qui non faccio solo l'allenatore, ci rimetto anche la salute e forse è meglio pensare ad altre cose. Nel calcio mai dire mai, ma mi piace continuare ad avere un grande rapporto con tutti, un grande feeling, e finire alla grande così", ... Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021) Beppel'addio.Diversistati i temi trattati dal tecnico della, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, in programma mercoledì pomeriggio alla Sardegna Arena: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata ai danni della Lazio lo scorso weekend, al suo futuro. Ma non solo..."Io penso a chiudere al meglio la stagione e poi, terminato il campionato, anche se i rapportiottimi, farò com'è giusto che sia il mio percorso. Qui non faccio solo l'allenatore, cianche lae forse è meglio pensare ad altre cose. Nel calcio mai dire mai, ma mi piace continuare ad avere un grande rapporto con tutti, un grande feeling, e finire alla grande così", ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Fiorentina Probabili formazioni Cagliari - Fiorentina: aggiornamenti CAGLIARI - Nel Cagliari sotto osservazione Lykogiannis per un fastidio muscolare, Nainggolan e Pavoletti verso la conferma. Due ballottaggi per la Fiorentina : Igor - Biraghi e Bonaventura - Amrabat ...

Viola a Cagliari in anticipo: 18,30, le altre sfide alle 20,45 Domani mercoledì 12 maggio terzultima giornata di campionato in serie A. La Fiorentina di Beppe Iachini alle 18,30 sarà impegnata a Cagliari. Questa è l'unica partita che non si gioca alle 20,45. La salvezza è quasi sicura, dato che basta che il Benevento non vinca a Bergamo. ...

Cagliari-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Cagliari-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Il Cagliari ospita la Fiorentina nella 36ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

IACHINI, A Cagliari dovremo fare una partita perfetta Intervenuto nella consueta diretta Instagram post-conferenza stampa sui canali ufficiali di ACF Fiorentina, Beppe Iachini ha parlato così: “Ribery vs Lazio? Mi diceva di ...

