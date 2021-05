«Cadorna» | il cocktail più milanese che c’è allo zafferano si beve al Mag

Leggi su vanityfair

(Di martedì 11 maggio 2021) I bar aperti e il World Cocktail Day non potevano che far serpeggiare tra i barman della città più «cocktail» d’Italia – Milano – la voglia di innovare, creare, festeggiare e celebrare. Così per il 13 maggio – giornata dedicata ai cocktail e all’arte dei barman in tutto il mondo – gli esperti di mixology si stanno scatenando. A volte puntando proprio sulla tradizione meneghina dello zafferano, che poco c’entra con i cocktail, ma che permette di godere del profumo degli stimmi di questo fiore in maniera insolita. È nato così il cocktail Cadorna, dall’incontro del Mag, il cocktail bar nato sui navigli milanesi e Leprotto, l’azienda più nota per la produzione di zafferano. A guidare la ricetta anche le tendenze primavera/estate 2021 nel bere, che recuperano liquori e distillati d’antan come Rabarbaro, Vermouth ma anche chinotto, gazzosa e sciroppi aromatizzati per creare nuove ricette o twist sui grandi classici.