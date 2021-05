‘Buongiorno pelle’, al via campagna su psoriasi lieve e moderata (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) – La psoriasi colpisce per l’80% in forma lieve/moderata, ma sono proprio i pazienti con queste forme, che prevedono trattamenti topici costanti, a non seguire adeguatamente la terapia. I dermatologi lamentano spesso la mancata aderenza dei pazienti con forme di psoriasi più lievi e localizzate rispetto a chi convive con quelle forme moderate/severe che prevedono terapie sistemiche o biologiche somministrate in ospedale. Per colmare questa lacuna, nasce ‘Buongiorno pelle’, la campagna dell’Associazione psoriasici italiani amici della Fondazione Corazza (Apiafco), realizzata con il contributo non condizionato di Leo Pharma per sensibilizzare pazienti e caregiver sull’importanza di una corretta gestione a lungo termine ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) – Lacolpisce per l’80% in forma, ma sono proprio i pazienti con queste forme, che prevedono trattamenti topici costanti, a non seguire adeguatamente la terapia. I dermatologi lamentano spesso la mancata aderenza dei pazienti con forme dipiù lievi e localizzate rispetto a chi convive con quelle forme moderate/severe che prevedono terapie sistemiche o biologiche somministrate in ospedale. Per colmare questa lacuna, nasce, ladell’Associazioneci italiani amici della Fondazione Corazza (Apiafco), realizzata con il contributo non condizionato di Leo Pharma per sensibilizzare pazienti e caregiver sull’importanza di una corretta gestione a lungo termine ...

Advertising

lifestyleblogit : 'Buongiorno pelle', al via campagna su psoriasi lieve e moderata - - lifestyleblogit : 'Buongiorno pelle', al via campagna su psoriasi lieve e moderata - - StraNotizie : 'Buongiorno pelle', al via campagna su psoriasi lieve e moderata - TV7Benevento : 'Buongiorno pelle', al via campagna su psoriasi lieve e moderata... - soloiopaolo : pelle.. che attrae Buongiorno -