Buongiorno mamma, quando va in onda la quinta e penultima puntata? Trama e anticipazioni (Di martedì 11 maggio 2021) Sta tenendo con il fiato sospeso milioni di italiani Buongiorno mamma!, il family drama con Raoul Bova ambientato sul lago di Bracciano. E’ la storia della famiglia Borghi, una famiglia normale con qualcosa di speciale: Anna è una mamma particolare, in coma da 7 anni, ma sempre al fianco del marito Guido e dei loro quattro figli. Un’apparente tranquillità che viene sconvolta con l’arrivo di Agata, una misteriosa ragazza alla ricerca della verità sul suo passato e quello di sua madre, amica di Anna ed ex fidanzata di Guido. Ma cosa succederà nella quinta e penultima puntata? Ci saranno colpi di scena? Buongiorno mamma, quando va in onda la quinta e penultima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) Sta tenendo con il fiato sospeso milioni di italiani!, il family drama con Raoul Bova ambientato sul lago di Bracciano. E’ la storia della famiglia Borghi, una famiglia normale con qualcosa di speciale: Anna è unaparticolare, in coma da 7 anni, ma sempre al fianco del marito Guido e dei loro quattro figli. Un’apparente tranquillità che viene sconvolta con l’arrivo di Agata, una misteriosa ragazza alla ricerca della verità sul suo passato e quello di sua madre, amica di Anna ed ex fidanzata di Guido. Ma cosa succederà nella? Ci saranno colpi di scena?va inla...

Advertising

CorriereCitta : Buongiorno mamma, quando va in onda la quinta e penultima puntata? Trama e anticipazioni #buongiornomamma - Prelemi14096385 : RT @gemmafinizzola: Comunque io per vedere voi mi sono persa buongiorno mamma! Cosa non faccio per voi! ?? #scherzoprelemi #prelemi #LeIe… - giulia86041584 : RT @gemmafinizzola: Comunque io per vedere voi mi sono persa buongiorno mamma! Cosa non faccio per voi! ?? #scherzoprelemi #prelemi #LeIe… - ibabbalei : RT @gemmafinizzola: Comunque io per vedere voi mi sono persa buongiorno mamma! Cosa non faccio per voi! ?? #scherzoprelemi #prelemi #LeIe… - pato_princy : RT @gemmafinizzola: Comunque io per vedere voi mi sono persa buongiorno mamma! Cosa non faccio per voi! ?? #scherzoprelemi #prelemi #LeIe… -