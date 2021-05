Buongiorno | mamma | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

Leggi su tpi

(Di martedì 11 maggio 2021) Questa sera, mercoledì 11 maggio 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 andrà in onda ladi, la nuova serie tv con Raul Bova in sei puntate diretta da Giulio Manfredonia e prodotta da Lux Vide. La fiction racconta la storiafamiglia Borghi che nel 2013 vive un dramma: l’entrata in coma. Ma cosa succederà stasera, 11 maggio 2021? Secondo lesulladi, nel primo episodio, dal titolo Per salvare la mia famiglia, Guido non è assolutamente intenzionato ad arrendersi e continua a portare avanti la sua indagine nei confronti di Agata. Ha infatti scoperto la ...