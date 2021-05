Buongiorno, mamma! – Anticipazioni puntata dell’11 maggio con Raoul Bova. Un segreto destabilizzerà tutti (Di martedì 11 maggio 2021) A differenza di quanto accaduto nelle prime due puntate, la miniserie Buongiorno, mamma! andrà in onda martedì 11 maggio 2021 quando vedremo due nuovi episodi in onda su Canale 5. Un cambio di serata che accade spesso negli ultimi mesi del palinsesto di Rai e Mediaset spesso anche alle prese con problemi legati al Covid-19. Intanto però su Canale 5 continua la storia della famiglia Borghi, con Raoul Bova ad interpretare il capofamiglia Guido. Le Anticipazioni della puntata di oggi Buongiorno, mamma! – ecco perché andrà in onda oggi di martedì Il palinsesto delle reti televisive è sempre in fermento e muta a seconda delle necessità e delle scelte delle aziende che gestiscono la programmazione. Questa volta è toccato a ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 maggio 2021) A differenza di quanto accaduto nelle prime due puntate, la miniserieandrà in onda martedì 112021 quando vedremo due nuovi episodi in onda su Canale 5. Un cambio di serata che accade spesso negli ultimi mesi del palinsesto di Rai e Mediaset spesso anche alle prese con problemi legati al Covid-19. Intanto però su Canale 5 continua la storia della famiglia Borghi, conad interpretare il capofamiglia Guido. Ledelladi oggi– ecco perché andrà in onda oggi di martedì Il palinsesto delle reti televisive è sempre in fermento e muta a seconda delle necessità e delle scelte delle aziende che gestiscono la programmazione. Questa volta è toccato a ...

