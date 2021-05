“Buongiorno, Mamma!” anticipazioni: ecco cosa succederà nella quinta puntata del 18 maggio 2021 (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo il cambio di programmazione della quarta puntata, anticipata per questioni di palinsesto, la fiction Buongiorno, Mamma! con Raoul Bova dovrebbe tornare per il quinto appuntamento mercoledì 19 maggio su Canale 5. Vediamo dunque cosa ci aspetta nella puntata che sarà la penultima di questa stagione, quali avvenimenti vedranno coinvolti questa famiglia. Le anticipazioni Innanzitutto quello che trapela è che le due ragazze, Agata e Sole, saranno coinvolte in un brutto incidente d’auto, che le porterà di corsa in ospedale per accertarsi delle loro condizione. In seguito Guido saprà finalmente il nome del padre del bambino di Sole, e una volta scoperto che si tratta di Federico la sua reazione sarà dura e lo spingerà ad aggredire ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo il cambio di programmazione della quarta, anticipata per questioni di palinsesto, la fictioncon Raoul Bova dovrebbe tornare per il quinto appuntamento mercoledì 19su Canale 5. Vediamo dunqueci aspettache sarà la penultima di questa stagione, quali avvenimenti vedranno coinvolti questa famiglia. LeInnanzitutto quello che trapela è che le due ragazze, Agata e Sole, saranno coinvolte in un brutto incidente d’auto, che le porterà di corsa in ospedale per accertarsi delle loro condizione. In seguito Guido saprà finalmente il nome del padre del bambino di Sole, e una volta scoperto che si tratta di Federico la sua reazione sarà dura e lo spingerà ad aggredire ...

Advertising

Juventina962 : @GiacomoPiazza5 Buongiorno mamma ?? - martinalabonny : Questa sera c’è buongiorno mamma e anche se la trovò una serie molto cringe mi ha preso troppo, non vedo l’ora di capire come finirà - Unf_Tweet : - Marti__boo : Ho messo in pausa The winter soldier perché voglio vedere buongiorno mamma scusami Steve amore mio - candemsoul : I've just watched episode S01 | E03 of Buongiorno, mamma! ! -