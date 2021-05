Buffon | “Ad agosto ho rifiutato l’offerta di un top club | avevo preso l’impegno con la società e con Pirlo”

(Di martedì 11 maggio 2021) L’intervista di Gianluigiai microfoni di ‘Bein Sport’ ha visto l’annuncio del suo saluto alla Juventus al termine della stagione. Il portiere di Carrara ha svelato anche un retroscena di mercato legato alla scorsa sessione estiva: “Quest’anno finirà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve. Come in tutte le cose, io penso che quando arrivi alla fine di un ciclo sia giusto lasciare spazio agli altri e levarsi di torno. Adho avuto la tentazione di andare a giocare con una squadra che giocava la Champions League. Questo mio pensiero l’trasferito alla Juventus, ma in precedenzacon loro e c’era anche l’avvento di Andrea: quindi siccome mi ritengo una persona corretta, leale e di fiducia ...

Il 262001 Gigi, arrivato in estate per 75 miliardi di lire dal Parma, ha vestito per la prima volta la maglia bianconera: la Juve vince 4 - 0 sul Venezia. Nella foto è con Thuram, un altro ex ...... non solo Pirlo l'ha portata vicino alla catastrofe, ma - come io avevo previsto ad- la ... Pinsoglio,, Arthur, Ramsey, Danilo, Bonucci, Demiral, Bernardeschi. All. Pirlo. Milan (4 - 2 - 3 ...Dove va Buffon a fine stagione. Prima di partire per le vacanze e accettare nuovi incarichi va nella sua Versilia ...Gigi Buffon ha rivelato di aver ricevuto una proposta molto importante la scorsa estate, prima di essere confermato alla Juventus.