Borse europee pesanti, il tonfo del Nasdaq schiaccia i tecnologici (Di martedì 11 maggio 2021) In Asia Tokyo cede il 3,1%. Tornano le preoccupazioni sulle pressioni inflazionistiche, causate dai rally delle materie prime. A Milano cali generalizzati. Spread sale in area 115 punti Leggi su ilsole24ore (Di martedì 11 maggio 2021) In Asia Tokyo cede il 3,1%. Tornano le preoccupazioni sulle pressioni inflazionistiche, causate dai rally delle materie prime. A Milano cali generalizzati. Spread sale in area 115 punti

Advertising

InvestingItalia : Il pesante sell-off sull'indice Nasdaq manda in rosso anche le Borse europee - - IWBank_it : #MercatiFinanziari h 9:29 #11maggio Apertura Borse Europee???? ? - tvbusiness24 : Avvio in rosso per #Piazza Affari e le #Borse europee dopo il sell-off di ieri sui titoli tecnologici Usa - FinanciaLounge : Apertura di seduta in forte ribasso per i listi europei #PiazzaAffari #mercati #Nasdaq #WallStreet #Borse… - sole24ore : Borse europee pesanti, il tonfo del Nasdaq schiaccia i tecnologici -

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee FTSEMib e borse europee subito in rosso I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la seduta con ribassi nell'ordine del punto percentuale , in linea con le indicazioni emerse in preapertura. Alle 09.10 il FTSEMib era in calo dell'1,2% a 24.506 punti, mentre ...

Borsa: l'Europa apre in rosso Apertura in rosso, sulla scia del forte calo dei mercati asiatici, per le principali Borse europee. Male Parigi ( - 1,1%) a 6.314 punti, seguita da Francoforte ( - 0,9%) a 15.253 punti e peggio Londra ( - 1,5%) a 7.010 punti nei primi minuti di contrattazione. . 11 maggio 2021

Borsa Tokyo: il tonfo del Nasdaq affossa high tech, Nikkei chiude in calo del 3,1% Il Sole 24 ORE Telecomunicazioni, la grande corsa della fibra in Italia (Teleborsa) - L'Italia è fra i paesi europei con la più alta crescita della fibra ottica: la copertura della fibra fino a casa (Ftth/b) è balzata di oltre dieci punti, collocando il Paese al 18esimo p ...

Compagnie aeree in crisi, ma gli stipendi degli ad salgono anche col Covid Analisi del «Corriere» sulle remunerazioni delle aviolinee europee: Spohr (Lufthansa) il più pagato ma in calo, Smith (Air France-Klm) aumenta del 14%. Ecco tutti i numeri ...

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziariehanno iniziato la seduta con ribassi nell'ordine del punto percentuale , in linea con le indicazioni emerse in preapertura. Alle 09.10 il FTSEMib era in calo dell'1,2% a 24.506 punti, mentre ...Apertura in rosso, sulla scia del forte calo dei mercati asiatici, per le principali. Male Parigi ( - 1,1%) a 6.314 punti, seguita da Francoforte ( - 0,9%) a 15.253 punti e peggio Londra ( - 1,5%) a 7.010 punti nei primi minuti di contrattazione. . 11 maggio 2021(Teleborsa) - L'Italia è fra i paesi europei con la più alta crescita della fibra ottica: la copertura della fibra fino a casa (Ftth/b) è balzata di oltre dieci punti, collocando il Paese al 18esimo p ...Analisi del «Corriere» sulle remunerazioni delle aviolinee europee: Spohr (Lufthansa) il più pagato ma in calo, Smith (Air France-Klm) aumenta del 14%. Ecco tutti i numeri ...