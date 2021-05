Borse 11 maggio, Milano ritorna in rosso. Ocse: “In Italia disoccupazione giovanile al top dopo la Spagna” (Di martedì 11 maggio 2021) Borse 11 maggio, Piazza Affari in rosso. L’Europa brucia 230 miliardi. Milano – Borse 11 maggio. E’ stata una giornata da incubo per i mercati europei. Il rischio di un possibile aumento dell’inflazione ha portato i listini in rosso con il Vecchio Continente che ha perso 230 miliardi in una sola seduta. E a pesare su Milano anche il nuovo report dell’Ocse sulla disoccupazione giovanile. Nelle tabelle è stato precisato come nel mese di marzo il tasso è cresciuto al 33% e si fissa dietro solamente la Spagna. Si tratta di un dato molto preoccupante e per questo serve un cambio di passo. Nelle prossime settimane il Governo proverà con il Recovery Plan ad invertire il trend, ma non ... Leggi su newsmondo (Di martedì 11 maggio 2021)11, Piazza Affari in. L’Europa brucia 230 miliardi.11. E’ stata una giornata da incubo per i mercati europei. Il rischio di un possibile aumento dell’inflazione ha portato i listini incon il Vecchio Continente che ha perso 230 miliardi in una sola seduta. E a pesare suanche il nuovo report dell’sulla. Nelle tabelle è stato precisato come nel mese di marzo il tasso è cresciuto al 33% e si fissa dietro solamente la. Si tratta di un dato molto preoccupante e per questo serve un cambio di passo. Nelle prossime settimane il Governo proverà con il Recovery Plan ad invertire il trend, ma non ...

Creval, sell-out oltre il 5,8% (Teleborsa) - Nell'ambito della procedura di obbligo di acquisto delle azioni residue dell'OPA promossa da Credit Agricole sulle azioni ordinarie del Credito Valtellinese, risulta che oggi 11 maggio 2 ...

