Borsa: Milano chiude pesante ( - 1,64%), giù Amplifon Cnh ed Stm (Di martedì 11 maggio 2021) Chiusura pesante per Piazza Affari (Ftse Mib - 1,64% a 24.396 punti), che ha fatto comunque meglio delle altre borse europee, tranne Zurigo, in una giornata difficile, dopo l'aumento dell'inflazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) Chiusuraper Piazza Affari (Ftse Mib - 1,64% a 24.396 punti), che ha fatto comunque meglio delle altre borse europee, tranne Zurigo, in una giornata difficile, dopo l'aumento dell'inflazione ...

Advertising

daybinary : Borsa: Milano chiude in forte calo, -1,64% - BJLiguria : Borsa, chiusura negativa a Milano e in Europa. Piazza Affari -1,6% - - Activnews24 : ?? La Borsa di Milano chiude in ribasso. L'indice #FtseMib ha ceduto l'1,64% a 24.396,01 punti. Tra i rialzi più con… - bizcommunityit : Chiude in ribasso la #Borsa di Milano, come gli altri mercati europei #finanzaemercati - InvestingItalia : #Borsa Milano in forte calo, male Diasorin, Stm, banche in recupero - -