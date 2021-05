Borsa: Europa sotto le vendite dopo Wall street, Milano - 2% (Di martedì 11 maggio 2021) I mercati azionari del Vecchio continente confermano lo scivolone dopo l'avvio di Wall street e anzi peggiorano ancora di qualche frazione di punto il loro andamento: la Borsa più debole è quella di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) I mercati azionari del Vecchio continente confermano lo scivolonel'avvio die anzi peggiorano ancora di qualche frazione di punto il loro andamento: lapiù debole è quella di ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Borsa: Europa sotto le vendite dopo Wall street, Milano - 2% I mercati azionari del Vecchio continente confermano lo scivolone dopo l'avvio di Wall street e anzi peggiorano ancora di qualche frazione di punto il loro andamento: la Borsa più debole è quella di Amsterdam che ha toccato un calo del 3% per poi portarsi su una perdita poco inferiore, seguita da Londra in ribasso del 2,7%, Francoforte del 2,3%, Parigi del 2,2%. ...

Banche: Serra, 'servono meno attori ma con bancari di esperienza' ...al Global banking forum organizzato da Eccellenze d'imprese in collaborazione con Prometeia e Borsa ... La nuova tendenza che si sta gia' delineando in Europa e' quella del "vincitore che prende tutto: ...

Borsa: Europa in perdita con tecnologici e industria ANSA Nuova Europa Credito e finanza: al via il Global Banking Forum I principali protagonisti del mondo del credito e della finanza si confronteranno sui grandi temi e le sfide che attendono le banche alla luce dell’innovazione tecnologica, del processo di cocentrazio ...

Wall Street, Nasdaq scivola subito del 2%, Dow Jones -380 punti. Tesla paga rumor Cina, titolo -4% Altra giornata di sell off sui titoli tecnologici, dopo le vendite che hanno scosso il Nasdaq alla vigilia. Il listino hi-tech precipita subito del 2%, fin dalle prime battute della sessione, per poi ...

