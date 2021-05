Bomba migranti sul governo Stop agli sbarchi o crisi probabile

(Di martedì 11 maggio 2021) Non il coprifuoco e le misure anti-Covid (un compromesso si troverà). Non le riforma della Giustizia (tempi lunghi) o quella fiscale (tutti vogliono abbassare le tasse). Il vero tema che preoccupa fortemente Palazzo Chigi e che, potenzialmente, potrebbe mettere in, anche in tempi abbastanza rapidi, ilè quello dei, considerando il boom di... Segui su affaritaliani.it

Advertising

redsox442542 : RT @GiancarloDeRisi: Nuovo reportage di Attilio Lucia dall'hotspot di Lampedusa, una bomba sanitaria sta per esplodere: ci sono più di 1.50… - FPennabianca : RT @Teresat73540673: - Teresat73540673 : - TerlizziGerardo : RT @GiancarloDeRisi: Nuovo reportage di Attilio Lucia dall'hotspot di Lampedusa, una bomba sanitaria sta per esplodere: ci sono più di 1.50… - TeoloMassimo : RT @ilgiornale: ?? L'instabilità della #Libia potrebbe generare un flusso di 70.000 #migranti verso l'Italia. E a guadagnarci sono i traffi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba migranti

La Stampa

... potrebbe mettere in crisi, anche in tempi abbastanza rapidi, il governo è quello dei, ...nelle Regioni del Sud e in particolare in Sicilia (Lampedusa) hanno fatto esplodere la vera '', ...Marco Bresolin Amedeo La Mattina per 'la Stampa' (…) salvini draghi Intanto si alza il livello dello scontro tra Pd e Lega. Enrico Letta propone di trasformare l'operazione Irini, che si occupa ...Non il coprifuoco e le misure anti-Covid (un compromesso si troverà). Non le riforma della Giustizia (tempi lunghi) o quella fiscale (tutti vogliono abbassare le tasse). Il vero tema che preoccupa for ...BRUXELLES-ROMA. Il governo è in difficoltà di fronte ai continui sbarchi sulle nostre coste (quasi 13 mila dall’inizio dell’anno, oltre mille solo ieri a Lampedusa). La cabina di regia voluta dal prem ...