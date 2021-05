Bologna-Genoa 12 maggio ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di martedì 11 maggio 2021) Dopo il pareggio contro l’Udinese, il terzo nelle ultime quattro giornate, per ila 40 punti non ci sono più particolari esigenze di classifica ma Mihajlovic chiederà ai suoi giocatori un risultato positivo per spezzare la striscia di gare consecutive senza vittorie e al Dall’Ara arriva unalla ricerca dei punti decisivi per InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - Laudan1893 : RT @Agatha776: Tra poco Bologna - Genoa. Ho paura. #BolognaGenoa - Laudan1893 : RT @simo_valenti: Io dopo aver visto la formazione del Genoa in campo a Bologna #BolognaGenoa - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna-Genoa, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Bologna-Genoa, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Genoa

Inzaghi(4 - 2 - 3 - 1) : Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic(4 - 3 - 1 - 2) : Perin; ...Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 36ª giornata di ...Si gioca Sassuolo-Juventus, gara valida per la 36/a giornata del campionato di Serie A, in programma il 12 maggio 2021 alle ore 20:45.Bologna già tranquillo, Genoa ad un passo dalla salvezza aritmetica, è questo lo scenario col quale le due compagini si sfideranno stasera alle 20:45 al Dall'Ara: di seguito le scelte dei due allenato ...