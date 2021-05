Bollettino Coronavirus oggi | contagi Covid dell' 11 maggio in Italia Dati dalle regioni

Advertising

assisinews : Coronavirus in Umbria, il bollettino dell’11 maggio 2021 - Trmtv : Emergenza coronavirus, bollettino dell’11 maggio 2021 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #ValledAosta #Coronavirus #COVID19 - LaNotiziaTweet : 11 maggio: il bollettino sul coronavirus di oggi e i casi di Covid-19 nelle regioni Puglia, Alto Adige, Basilicata,… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Basilicata #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

il Resto del Carlino

Attesa per il nuovodel ministero della Salute sulla situazionein Italia . I numeri dei contaggi potrebbe segnare una lieve risalita rispetto a quelli di lunedì , visto il numero di tamponi ...Reso noto ildell'emergenzain Veneto, una delle regioni più colpite dall'emergenza. Martedì 11 maggio 2021 all'insegna del monitoraggio dei dati per tenere d'occhio l'andamento della ...PUGLIA - Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11.692 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 684 ...AOSTA. Secondo il bollettino di aggiornamento dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta nell'ultimo giorno sono 23 i nuovi casi di positività identificati. Segnalato anche un decesso che porta a 464 le ...