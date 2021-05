Bollettino Coronavirus di Martedì 11 Maggio 2021, rapporto positivi/tamponi al 2,42% (Di martedì 11 maggio 2021) In data 11 Maggio l’incremento nazionale dei casi è +0,16% (ieri +0,12%) con 4.123.230 contagiati totali, 3.636.089 dimissioni/guarigioni (+16.503) e 123.282 deceduti (+251); 363.859 infezioni in corso (-9.811). Ricoverati con sintomi -490 (14.937); terapie intensive -98 (2.056) con 100 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 286.428 tamponi totali (ieri 130.000) di cui 135.106 molecolari (ieri 80.975) e 151.322 test rapidi (ieri 49.025) con 88.130 casi testati (ieri 45.942); 6.946 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 2,42% (ieri 3,90% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 7,88% (ieri 11,05% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Campania 1.109; Sicilia 894; Lombardia 788; Puglia 684; Lazio 635; Piemonte 529; Emilia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) In data 11l’incremento nazionale dei casi è +0,16% (ieri +0,12%) con 4.123.230 contagiati totali, 3.636.089 dimissioni/guarigioni (+16.503) e 123.282 deceduti (+251); 363.859 infezioni in corso (-9.811). Ricoverati con sintomi -490 (14.937); terapie intensive -98 (2.056) con 100 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 286.428totali (ieri 130.000) di cui 135.106 molecolari (ieri 80.975) e 151.322 test rapidi (ieri 49.025) con 88.130 casi testati (ieri 45.942); 6.946(target 4.311);totali 2,42% (ieri 3,90% – target 2%);/casi testati 7,88% (ieri 11,05% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Campania 1.109; Sicilia 894; Lombardia 788; Puglia 684; Lazio 635; Piemonte 529; Emilia ...

