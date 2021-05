Bollettino Campania | torna a stabilizzarsi l’indice di positività

(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –diin, dopo l’impennata di ieri (oltre il 9%) dovuta al minor numero di tamponi eseguiti di domenica. I positivi segnalati dalodierno dell’Unità di crisi sono 1.109, di cui 337 sintomatici, su 16.351 test molecolari esaminati. Il tasso del contagio è del 6,78%, in linea con quello registrato 48 ore fa (6,77). Le nuove vittime sono 29, di cui 18 risalenti alle ultime 48 ore e 11 decedute in precedenza, i guariti ben 2.390. Continua ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali: i posti di terapia intensiva occupati sono 111 (-2), quelli di degenza 1.353 (-12). Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.109 (*) di ...

Si riducono ancora i posti letto occupati in terapia intensiva I positivi del giorno, in, sono 1109. L'Unità di crisi della Regione ha diramato poco fa ilquotidiano. I ...vaccinazioni 11 maggio Rispetto alla giornata di ieri è notevole il rallentamento della campagna, molto probabilmente dovuto alla carenza di vaccini e alla conseguente chiusura ...Il bollettino dell'Unità di Crisi della Campania registra oggi 1.109 positivi su 16.351 tamponi molecolari esaminati. In percentuale, significa che è positivo il 6,78% dei test. Di tutti questi nuovi ...Napoli – Torna a stabilizzarsi l’indice di positività in Campania, dopo l’impennata di ieri (oltre il 9%) dovuta al minor numero di tamponi eseguiti di domenica. I positivi segnalati dal bollettino od ...