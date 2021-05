Bob Marley, la rivoluzione continua dopo 40 anni | Memories (Di martedì 11 maggio 2021) Quando dai mass media arriva la notizia della morte di Bob Marley un Paese intero si ferma. Uno Stato, un modo di essere che in Robert Nesta Marley hanno trovato un portavoce. Bob ha scritto un capitolo importantissimo per la storia della musica e dell’uomo. L’11 maggio 1980 Bob Marley esala l’ultimo respiro. Muore a 36 anni in un letto d’ospedale, al Cedar Of Lebanon Hospital di Miami, ucciso da quel cancro che non gli ha mai dato tregua. Prima di spegnersi rivolge a suo figlio Ziggy le sue ultime parole: “I soldi non possono comprare la vita”. Riceve i funerali di Stato con due confessioni coniugate per l’evento, quella dell’ortodossia etiopica e quella dei Rastafari. Nella sua tomba, insieme al suo corpo, porta con sé la sua Gibson Les Paul Solid Body, una pianta di marijuana con dei semi, un pallone da calcio e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Quando dai mass media arriva la notizia della morte di Bobun Paese intero si ferma. Uno Stato, un modo di essere che in Robert Nestahanno trovato un portavoce. Bob ha scritto un capitolo importantissimo per la storia della musica e dell’uomo. L’11 maggio 1980 Bobesala l’ultimo respiro. Muore a 36in un letto d’ospedale, al Cedar Of Lebanon Hospital di Miami, ucciso da quel cancro che non gli ha mai dato tregua. Prima di spegnersi rivolge a suo figlio Ziggy le sue ultime parole: “I soldi non possono comprare la vita”. Riceve i funerali di Stato con due confessioni coniugate per l’evento, quella dell’ortodossia etiopica e quella dei Rastafari. Nella sua tomba, insieme al suo corpo, porta con sé la sua Gibson Les Paul Solid Body, una pianta di marijuana con dei semi, un pallone da calcio e ...

Agenzia_Ansa : Bob Marley morì la mattina dell' 11 maggio 1981. Aveva solo 36 anni. Anche a 40 anni di distanza dalla sua morte co… - Agenzia_Ansa : A 40 anni di distanza dalla sua morte così prematura, morì di cancro a 36 anni, l'icona di #BobMarley continua a ir… - Corriere : Bob Marley moriva quaranta anni fa: ecco perché, oggi come oggi, è più attuale che mai - urania2906 : RT @Dida_ti: Si sbaglia per rabbia, per amore, per gelosia. Si sbaglia per imparare... per poter chiedere scusa.. per crescere e per matura… - davide_dalmonte : RT @fraurolo121: † #11maggio 1981 #BobMarley Bob??Marley No Woman No Cry -