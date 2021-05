Bob Marley, gli unici concerti in Italia 40 anni fa (Di martedì 11 maggio 2021) Era il 1980, esattamente il 27 e il 28 giugno. Milano e Torino, in quelle giornate estive, furono le città ospitanti due tra gli eventi più iconici nel mondo della musica. Gli unici due concerti di Bob Marley in Italia. Difficile dimenticare emozioni come queste. Quarant’anni fa il re del reggae aveva toccato il suolo Italiano insieme ai suoi Wailers per portare la sua musica anche qui. La prima sera si esibì davanti ad 80 mila persone a San Siro, l’indomani al Comunale di Torino. Bob Marley in Italia, prima del decesso Fortunati eventi quelli a Milano e a Torino, che permisero all’Italia di ammirare ed ascoltare uno dei primissimi artisti provenienti dal Terzo Mondo, divenuto icona mondiale. Bob Marley, re ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Era il 1980, esattamente il 27 e il 28 giugno. Milano e Torino, in quelle giornate estive, furono le città ospitanti due tra gli eventi più iconici nel mondo della musica. Gliduedi Bobin. Difficile dimenticare emozioni come queste. Quarant’fa il re del reggae aveva toccato il suolono insieme ai suoi Wailers per portare la sua musica anche qui. La prima sera si esibì davanti ad 80 mila persone a San Siro, l’indomani al Comunale di Torino. Bobin, prima del decesso Fortunati eventi quelli a Milano e a Torino, che permisero all’di ammirare ed ascoltare uno dei primissimi artisti provenienti dal Terzo Mondo, divenuto icona mondiale. Bob, re ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Bob Marley morì la mattina dell' 11 maggio 1981. Aveva solo 36 anni. Anche a 40 anni di distanza dalla sua morte co… - Agenzia_Ansa : A 40 anni di distanza dalla sua morte così prematura, morì di cancro a 36 anni, l'icona di #BobMarley continua a ir… - Corriere : Bob Marley moriva quaranta anni fa: ecco perché, oggi come oggi, è più attuale che mai - urania2906 : RT @Dida_ti: Si sbaglia per rabbia, per amore, per gelosia. Si sbaglia per imparare... per poter chiedere scusa.. per crescere e per matura… - davide_dalmonte : RT @fraurolo121: † #11maggio 1981 #BobMarley Bob??Marley No Woman No Cry -