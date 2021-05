Bob Marley | 40 anni senza l’icona del reggae

(Di martedì 11 maggio 2021) È l’11 maggio 1981 e Bobsi trova al Cedar of Lebanon Hospital di Miami. Ha un melanoma maligno che non gli darà scampo. Bob: chi eradel? È il 6 febbraio 1945 e a Nine Mile, un villaggio della Giamaica, nasce Bob. Già 17enne, il piccolo Bob si trasferisce a Kingston con la madre. Lì scopre il Rastafarianesimo, religione appartenente alla tradizione etiopica ortodossa che prevede come pratica facoltativa quella dei dreadlocks. La carriera di Bob comincia nel 1964 quando, assieme a Bunny Livingston e Peter Tosh, forma i Wailers. Fino a quel momento la cultura musicale di Bob comprende il Rhythm & blues e nell’ascolto di artisti come Elvis Presley, Ray Charles e gli Impressions. Nei Wailers è lui il leader: scrive la maggior parte dei testi, canta e suona la ...

Quando fu coniata l'espressione world music, Bob Marley era morto da più di un lustro. Era il 1987, e un gruppo di discografici inglesi, preoccupati di come promuovere il crescente numero di dischi di ...Sono passati quarant'anni dalla morte assurda di Robert Nesta Marley, per un melanoma sotto l'unghia del piede che avrebbe potuto esser facilmente curato se il cantante non avesse rifiutato troppo a l ...