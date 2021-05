Bob Marley: 40 anni senza il profeta del reggae (Di martedì 11 maggio 2021) A quarant'anni dalla sua morte, causata da un melanoma l'11 maggio del 1981, quando aveva solo 36 anni, Bob Marley è ancora oggi uno dei brand più forti della musica mondiale. Chissà come sarebbe oggi, se fosse ancora vivo, a settantasei anni. Definirlo semplicemente un cantante è riduttivo dell'influenza politica, sociale e spirituale che "Tuff Gong" ha avuto in Jamaica, dove è venerato quasi come una divinità. Un ruolo scomodo, di cui era stato rivestito contro la sua volontà: "Sono solo un uomo" -era solito dire- "non sono un profeta. Conosco alcune parole e so come usarle". Marley è stata la prima star mondiale proveniente dal Terzo Mondo, diffondendo ovunque il suo messaggio di unità e di fratellanza, un perfetto esempio di artista glocal, saldamente ancorato alle sue radici e al ... Leggi su panorama (Di martedì 11 maggio 2021) A quarant'dalla sua morte, causata da un melanoma l'11 maggio del 1981, quando aveva solo 36, Bobè ancora oggi uno dei brand più forti della musica mondiale. Chissà come sarebbe oggi, se fosse ancora vivo, a settantasei. Definirlo semplicemente un cantante è riduttivo dell'influenza politica, sociale e spirituale che "Tuff Gong" ha avuto in Jamaica, dove è venerato quasi come una divinità. Un ruolo scomodo, di cui era stato rivestito contro la sua volontà: "Sono solo un uomo" -era solito dire- "non sono un. Conosco alcune parole e so come usarle".è stata la prima star mondiale proveniente dal Terzo Mondo, diffondendo ovunque il suo messaggio di unità e di fratellanza, un perfetto esempio di artista glocal, saldamente ancorato alle sue radici e al ...

