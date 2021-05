Bob Marley | 40 anni fa se andava La Leggenda del reggae

(Di martedì 11 maggio 2021) “I soldi non possono comprare la vita“ Con queste ultime parole al figlio Ziggy, l’11 Maggio 1981 al Cedar of Lebanon Hospital di Miami ci lasciava a 36Robert Nesta, in arte Bob, ilrio musicista giamaicano che rese famosa in tutto il mondo la musica. La causa della morte era un melanoma al piede destro, diagnosticato nel 1977 e poi progredito fino al cervello. Posizionato al 19esimo posto nella lista dei 100 migliori cantanti di sempre di Rolling Stones e come 11esimo in quella dei migliori artisti, Bobè stato uno dei musicisti più influenti e importanti della storia. Oltre alla musica Bobè stato anche famoso per il suo impegno politico e religioso, creando un vero e proprio culto attorno alla sua figura, tanto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Bob Marley morì la mattina dell' 11 maggio 1981. Aveva solo 36 anni. Anche a 40 anni di distanza dalla sua morte co… - Corriere : Bob Marley moriva quaranta anni fa: ecco perché, oggi come oggi, è più attuale che mai - Agenzia_Ansa : A 40 anni di distanza dalla sua morte così prematura, morì di cancro a 36 anni, l'icona di #BobMarley continua a ir… - AvatarLucente : Ogni santo giorno dell'anno c'è una ricorrenza... Se continua così dovremo creare un calendario parallelo solo per… - carloemme50 : RT @LunaLeso: #BobMarley 'Tutti nascono unici, solo alcuni continuano ad esserlo. Io amo la notte perché di notte tutti i colori sono ugual… -

Ultime Notizie dalla rete : Bob Marley

Roma " Si racconta che le sue ultime parole, rivolte al figlio Ziggy furono: 'il denaro non può comprare la vita'.morì la mattina dell'11 maggio 1981 al Cedar of Lebanon Hospital di Miami, il cancro non gli aveva permesso di vedere per l'ultima volta la sua Giamaica. Il decorso era stato purtroppo ...27 giugno 1980, stadio di San Siro a Milano, tutti lì per vedere. C'ero anch'io.Esattamente 40 anni fa, era l'11 maggio 1981, ci lasciava Bob Marley, il mito del reggae. Prima di morire per cancro, a soli 36 anni, disse che i soldi non possono comprare la vita ...La sua musica rivive anche grazie ai campionamenti di sample dei brani più iconici della star di “No woman, no cry” ...