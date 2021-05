BMW Group, entro la fine del decennio una batteria allo stato solido per la produzione in serie (Di martedì 11 maggio 2021) Il gruppo BMW accelera lo sviluppo per la tecnologia delle batterie del futuro sostenendo così il ramp-up di una catena del valore europea di celle e batterie. In questo contesto il presidente del CDA Zipse ha ricevuto una decisione di finanziamento dal Ministro federale dell’economia e dell’energia tedesco e dal ministro bavarese dell’economia, dello sviluppo regionale e dell’energia a sostegno dei progetti per le batterie del Gruppo nel quadro della batteria IPCEI (Important Project of Common European Intertest). Per la sesta generazione della tecnologia BMW e-drive il Gruppo sta valutando i diversi formati, la chimica ed i moduli delle celle nell’ambito dell’attuale fase di sviluppo. Un obiettivo chiave è quello di creare batterie green, riciclabili e a basse emissioni di carbonio. Il focus è sullo sviluppo della prossima generazione di celle agli ioni di litio per ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Il gruppo BMW accelera lo sviluppo per la tecnologia delle batterie del futuro sostenendo così il ramp-up di una catena del valore europea di celle e batterie. In questo contesto il presidente del CDA Zipse ha ricevuto una decisione di finanziamento dal Ministro federale dell’economia e dell’energia tedesco e dal ministro bavarese dell’economia, dello sviluppo regionale e dell’energia a sostegno dei progetti per le batterie del Gruppo nel quadro dellaIPCEI (Important Project of Common European Intertest). Per la sesta generazione della tecnologia BMW e-drive il Gruppo sta valutando i diversi formati, la chimica ed i moduli delle celle nell’ambito dell’attuale fase di sviluppo. Un obiettivo chiave è quello di creare batterie green, riciclabili e a basse emissioni di carbonio. Il focus è sullo sviluppo della prossima generazione di celle agli ioni di litio per ...

