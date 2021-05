Bitcoin potrebbe raggiungere i 250 mila USD entro 4-5 anni, dice il CEO di Morgan Creek (Di martedì 11 maggio 2021) Bitcoin è cresciuto di oltre il 500% nell’ultimo anno, ma il CEO di Morgan Creek ritiene che potrebbe raggiungere i 250.000 dollari nei prossimi anni. Mark Yusko, il fondatore e CEO di Morgan Creek Capital Management, è fiducioso che il prezzo del Bitcoin potrebbe raggiungere i 250.000 dollari nei prossimi quattro o cinque anni. Questa previsione giunge mentre la principale criptovaluta combatte da alcune settimane nel tentativo di raggiungere i 60 mila USD. Yusko ha parlato della sua previsione alla CNBC, ed ha aggiunto di credere che Bitcoin abbia funzioni di utilità che vanno oltre la conservazione del valore: “Si tratta ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 11 maggio 2021)è cresciuto di oltre il 500% nell’ultimo anno, ma il CEO diritiene chei 250.000 dollari nei prossimi. Mark Yusko, il fondatore e CEO diCapital Management, è fiducioso che il prezzo deli 250.000 dollari nei prossimi quattro o cinque. Questa previsione giunge mentre la principale criptovaluta combatte da alcune settimane nel tentativo dii 60USD. Yusko ha parlato della sua previsione alla CNBC, ed ha aggiunto di credere cheabbia funzioni di utilità che vanno oltre la conservazione del valore: “Si tratta ...

