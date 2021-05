Biden cancella le limitazioni alle cure per gay e trans volute da Trump

(Di martedì 11 maggio 2021) Un passo avanti dopo il passo indietro fortemente voluto da Donald. Joeha annunciato che sarà reinserita quella norma –ta dall’Obamacare dal suo predecessore – che, di fatto, impediva la discriminazione nei confronti le persone omosessuali ea livello sanitario. Non ci sarà – come già accadeva in passato, prima della parentesiiana – più alcuna limitazione basata sull’orientamento sessuale di un cittadino. “La paura di essere discriminati – aveva spiegato il segretario della Sanità Xavier Becerra – può portare le persone a non curarsi, con gravi conseguenze per la loro salute”. Un timore giustificato vista la norma in vigore fortemente voluta da Donalde dalla sua amministrazione. Il tycoon statunitense, infatti, durante il suo mandato aveva ...

LaStampa : Il presidente Usa Biden cancella il divieto alle cure per gay a trans voluto da Trump - animaleuropeRMP : RT @DarioBallini: BENTORNATI STATI UNITI???? L'amministrazione #Biden cancella due leggi vergogna dell'era #Trump ??cancellati i limiti a… - Hygbor : RT @DarioBallini: BENTORNATI STATI UNITI???? L'amministrazione #Biden cancella due leggi vergogna dell'era #Trump ??cancellati i limiti a… - DarioBallini : BENTORNATI STATI UNITI???? L'amministrazione #Biden cancella due leggi vergogna dell'era #Trump ??cancellati i lim… - RistagnoAnna : RT @LaStampa: Il presidente Usa Biden cancella il divieto alle cure per gay a trans voluto da Trump -

Ultime Notizie dalla rete : Biden cancella

Il Secolo XIX

L'amministrazioneha annunciato che toglierà i limiti di accesso al trattamento sanitario per transgender e gay, restrizioni che erano state introdotte sotto la presidenza di Donald Trump. Il dipartimento della ...Leggi anche Fallisce il piano di Trump per riportare le trivelle in Alaska Anche se l'aministrazionesi sta muovendo rapidamente per smantellare molte delle decisioni di Trump con il maggior ...L'amministrazione Biden ha annunciato che toglierà i limiti di accesso al trattamento sanitario per transgender e gay, restrizioni che erano state introdotte sotto la presidenza di Donald Trump. Il di ...Con le aspettative per un dato sull’occupazione in aumento, il consenso si aspettava un numero enorme di 1 milione e alcuni analisti erano arrivati a prevedere addirittura 2 milioni di posti di lavoro ...