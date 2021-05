Bidello spaccia eroina Arrestato dalla Polizia

(Di martedì 11 maggio 2021) Il personale della Squadra Volante del Commissariato di Manduria, nel corso della quotidiana attività di controllo del territorio, ha sorpreso edun 56enne del posto, colto sul fatto are. L’uomo, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi specifici precedenti penali in materia di spaccio di droga ed attualmente impiegato come collaboratore scolastico in un Istituto del comune messapico, è stato notato dagli agenti della Volante mentre, nei pressi della scuola, confabulava con un giovane tossicodipendente. Sospettando che potesse trattarsi di un’attività di spaccio, gli agenti sono intervenuti fermando i due. Lotore, visibilmente sorpresopresenza dei poliziotti e con un atteggiamento estremamente nervoso, ha sin da subito consegnato loro una dose di ...

