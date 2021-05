Berrettini-Basilashvili oggi: orario d’inizio, tv, programma, guida canale 20 Internazionali d’Italia (Di martedì 11 maggio 2021) oggi il torneo degli Internazionali d’Italia di tennis 2021, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma vedrà giocarsi gli ultimi sette incontri del primo turno del tabellone principale del singolare maschile (oltre ad altri sei del secondo turno). Tra i match dei trentaduesimi è in programma la sfida tra l’azzurro Matteo Berrettini, testa di serie numero 9, ed il georgiano Nikoloz Basilashvili, nel secondo match dalle ore 10.00 sul Centrale, che si giocherà comunque non prima delle ore 11.30. LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-Basilashvili (2° MATCH DALLE 10.00) Sarà possibile seguire l’incontro Berrettini-Basilashvili in diretta tv in abbonamento su Sky Sport ed in chiaro su ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021)il torneo deglidi tennis 2021, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Roma vedrà giocarsi gli ultimi sette incontri del primo turno del tabellone principale del singolare maschile (oltre ad altri sei del secondo turno). Tra i match dei trentaduesimi è inla sfida tra l’azzurro Matteo, testa di serie numero 9, ed il georgiano Nikoloz, nel secondo match dalle ore 10.00 sul Centrale, che si giocherà comunque non prima delle ore 11.30. LA DIRETTA LIVE DI(2° MATCH DALLE 10.00) Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv in abbonamento su Sky Sport ed in chiaro su ...

