Berlusconi torna in ospedale, nella notte il ricovero al San Raffaele (Di martedì 11 maggio 2021) Il Cavaliere si trova nuovamente ricoverato al San Raffaele a soli 10 giorni di distanza dalle ultime dimissioni Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 maggio 2021) Il Cavaliere si trova nuovamente ricoverato al Sana soli 10 giorni di distanza dalle ultime dimissioni

Advertising

Linkiesta : Dibba torna in libreria e nel suo quinto libro c'è tutto il catalogo da grillino della prima ora: l'elogio alla riv… - Adnkronos : #Berlusconi torna in ospedale: ricovero nella notte per accertamenti post covid. - Gazzetta_it : Silvio #Berlusconi torna in ospedale, altro #ricovero al San Raffaele - Ilsaggiopetty : RT @baffi_francesco: L' udienza di Siena si avvicina....che schifo... 'Berlusconi torna in ospedale: ricovero nella notte per accertamenti… - andal68 : RT @_elvio_: #Berlusconi ricoverato al San Raffaele, questa patologia, la #Processite sta diventando cronica...speriamo passi entro i due g… -